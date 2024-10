Azione: Mastella, ‘atto di civiltà via libera Giunta Senato su Calenda, io contro bullismo mediatico’**

agenzia

Roma, 2 ott. “Il via libera della Giunta delle elezioni e immunità del Senato a procedere, per sindacabilità, nei confronti di Calenda per le frasi malevole e diffamanti che mi sono state rivolte nella scorsa primavera, è un fatto di civiltà giuridica: è giusto che quando si passa il segno, mettendo in discussione l’onorabilità di una persona, anche l’opinione del parlamentare sia sottoposta al giudizio terzo della magistratura: non esiste il lasciapassare per l’insulto”. Lo scrive il sindaco di Benevento e segretario nazionale di Noi di Centro, Clemente Mastella.