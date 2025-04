Azione: Mastella, ‘per Calenda M5S va cancellato? E’ lui che rischia col 2%…’

agenzia

Roma, 1 apr. Calenda ha detto che il Movimento Cinquestelle andrebbe cancellato? “Forse c’è un problema di algoritmo, soprattutto mentale… Io ero tra quelli più effigiati in negativo dai Cinquestelle, fin dai tempi del ‘Vaffa Day’, e certo non mi stanno in simpatia politica. Detto questo però se la sinistra vuol vincere anche i 5S devono fare la loro parte: sono accreditati al 12%, mentre Calenda lo è al 2%. Insomma, lui sta per sparire e dice agli altri che devono sparire? Ma stiamo scherzando, qui la politica è in mano agli scarpari…” Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

