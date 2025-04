Azione: Nevi (FI), ‘pronti ad accogliere Calenda in maggioranza, anche alle regionali’

agenzia

Roma, 1 apr Verso Azione “non c’è nessuna chiusura. Siamo aperti a tutti coloro che condividono i nostri valori, le nostre idee, i nostri progetti per il futuro del Paese. Se Calenda, finalmente, capisce che con la sinistra non si può fare nulla di buono per l’Italia e vuole contribuire a rafforzare l’area liberale del centrodestra, siamo assolutamente pronti ad accoglierlo”. Lo dice il portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi al ‘Riformista’.