Azione: non solo Meloni al congresso, anche Tajani, Crosetto, Giorgetti e Fitto**

Roma, 25 mar. Tanta maggioranza, anzi tanto governo con la premier Giorgia Meloni in testa al congresso di Azione di sabato e domenica a Roma. Si tratta della fase ‘politica’ del congresso per l’insediamento formale di Carlo Calenda che è già stato rieletto segretario con 85,8%, la sfidante Giulia Pastorella ha ottenuto il 14,2%. Per le opposizioni, in programma, ci sono alcuni dirigenti del Pd da Francesco Boccia a Paolo Gentiloni, oltre al socialista Maraio e esponenti di formazioni libdem.

I lavori al Rome Life Hotel | Nazionale spazio eventi saranno aperti sabato alle ore 10:30 dai saluti istituzionali dell’onorevole Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo. Alle ore 10:45 è previsto l’intervento del segretario nazionale Carlo Calenda. Alle ore 11:30 l’intervento del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

La mattinata proseguirà con tre panel tematici. Alle ore 12:00 si discuterà di Difesa europea: presenti Guido Crosetto, ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ex ministro della Difesa e presidente del Copasir (collegato), Ettore Rosato, segretario del Copasir e deputato di Azione, Vincenzo Camporini, ex Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica e della Difesa. Alle ore 13 panel dedicato al futuro dell’Europa. Partecipano Paolo Gentiloni, ex presidente del Consiglio e Commissario Europeo, Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione europea (collegato), Mario Monti, senatore ed ex presidente del Consiglio, Giulia Pastorella, deputata di Azione. Alle 14 approfondimento sull’economia con Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia (collegato), Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, Daniela Fumarola, segretaria Cisl, Matteo Richetti, capogruppo Azione alla Camera.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15 interventi di: Elena Bonetti, ex ministro delle Pari Opportunità e la Famiglia, Carlo Cottarelli, economista, Francesco Boccia, capogruppo Pd al Senato, Giuseppe Benedetto, presidente Fondazione Einaudi, Malik Azmani, vice presidente di Alde, Enzo Maraio, segretario del Partito Socialista Italiano, Corrado De Rinaldiis Saponaro, segretario del Partito Repubblicano Italiano, Alberto Forchielli co-fondatore di Drin Drin e Oreste Pastorelli, presidente dei Socialisti liberali. Alle ore 18 intervento di Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari esteri.