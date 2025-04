Azione: Renzi, ‘ha regalato 5 eletti al c.destra e ha avuto una Commissione, Iv da un’altra parte’

agenzia

Roma, 1 apr “Azione non ha votato la sfiducia al governo sulla vicenda di Almasri, uno dei più clamorosi fallimenti di Meloni & Mantovano. Azione ha “regalato” alla maggioranza cinque eletti in due anni, cinque parlamentari di Azione scelti da Calenda (ed eletti ahimè con i voti del Terzo Polo) che oggi votano la fiducia alla Meloni. E quando dicono del voto a La Russa mentono sapendo di mentire come sa chi ha letto il libro e chi conosce la matematica”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

“Forse per questo continuo supporto a Giorgia, Azione ha ricevuto dalla maggioranza una presidenza di commissione che a noi invece è stata negata pur avendo più parlamentari (Noi 15, loro 12): chi non disturba il manovratore viene sempre premiato. Questi numeri chiariscono meglio di qualsiasi altra valutazione la realtà dei fatti”, prosegue il leader di Iv.