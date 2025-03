agenzia

Roma, 31 mar. “Penso che Carlo Calenda debba decidere da che parte stare, non si può stare con un piede in due scarpe. Decide da che parte stare, non si può stare un po’ di qua e un po’ là”. Così Elly Schlein a Tagadà su La7.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA