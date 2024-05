Azzurre al Palermo Ladies Open per puntare a Parigi

agenzia

In gara nel prestigioso torneo siciliano, in programma dal 13 al 21 luglio, anche l’ucraina Svitolina ROMA (ITALPRESS) – Ci sará anche l’ucraina Elina Svitolina, vincitrice di 17 titoli in carriera, tra le giocatrici del Palermo Ladies Open, torneo WTA 250 in programma sulla terra rossa siciliana dal 13 al 21 luglio. “Ho sempre sentito parlare in maniera positiva del torneo di Palermo e non vedo l’ora di venire a giocare per la prima volta al Country Time Club. Ci vediamo il prossimo 15 luglio”, é il messaggio dell’ex numero 3 al mondo recapitato agli organizzatori, il presidente del Country, Giorgio Cammarata, e il direttore del torneo, Oliviero Palma, con un video mostrato durante la conferenza di presentazione del torneo presso la sala stampa del Campo Centrale del Foro Italico. Presenti il Presidente della Fitp, Angelo Binaghi, la capitana della squadra italiana di Billie Jean King Cup, Tathiana Garbin, il vice-presidente della Wta, Fabrizio Sestini e l’Assessore allo sport del Comune di Palermo, Alessandro Anello. “Abbiamo registrato il tutto esaurito ad ogni livello, stiamo battendo tutti i record e mi fa piacere che anche Palermo stia riscontrando un aumento significativo nella vendita dei biglietti, che rappresentano il termometro del valore di una manifestazione e della popolaritá di uno sport”, ha detto Binaghi nel suo intervento, prima di lasciare la parola a Tathiana Garbin, che si é soffermata sul calendario e sulla preparazione a cinque cerchi. “Questo torneo sará antecedente alle Olimpiadi e a Parigi l’obiettivo sará conquistare una medaglia. E questo torneo sará ancora piú importante per prepararsi bene. È un impegno per noi molto importante e credo che la nostra squadra olimpica sará presente al torneo”. “Siamo alla 35esima edizione e vogliamo crescere sempre di piú, come si sta facendo negli ultimi anni”, ha aggiunto l’Assessore Alessandro Anello. “Dal 1988, ogni anno si rinnova la sfida ad organizzare un torneo migliore dell’edizione precedente”, ha sottolineato il presidente del circolo, Giorgio Cammarata. Nella scorsa edizione furono oltre 8.8 milioni di spettatori, tra tv e streaming, ad assistere all’evento. L’obiettivo é fare meglio e nel frattempo procede la vendita dei biglietti. Sono giá 3.500 i tagliandi complessivamente venduti (con incasso di 40.000 euro) per un’edizione che presenta poche novitá, ma significative. “La finale del doppio sará il sabato, perchê c’é la concomitanza con le Olimpiadi che obbligherá i tornei della settimana successiva ad anticipare le loro finali al venerdí – ha spiegato il direttore del torneo, Oliviero Palma -. Poi essendoci le Olimpiadi nei campi in terra battuta del Roland Garros, il nostro é l’unico torneo dopo Wimbledon dove poter testare la preparazione. Ci aspettiamo un parterre di giocatrici molto interessante”. A partire da Svitolina, che si prepara all’esordio a Palermo. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). spf/mc/red 13-Mag-24 13:43

