Azzurri: intesa tra Regione Fvg e Federcalcio

Fedriga, "alleanza con Figc e Nazionale strategica"

UDINE, 13 OTT – “Io sono Friuli Venezia Giulia”, il marchio con il quale la regione Fvg si promuove in Italia e nel mondo, sarà partner della Fgci per le gare della Nazionali A e Under 21. L’intesa tra la Regione Fvg, attraverso PromoTurismoFVG, e la Federcalcio è stata presentata questa sera nel corso di una conferenza stampa dal presidente della Fgci Gabriele Gravina e dal governatore del Fvg Massimiliano Fedriga, allo stadio Bluenergy, dopo l’incontro dell’allenatore della nazionale israeliana Ran Ben Shimon con i giornalisti e prima di quello di Luciano Spalletti con i cronisti. Attività di promozione saranno dunque realizzate nel corso delle due gare, le nazionali di Italia e Israele domani sera a Udine, e quelle dell’Under 21 con l’Irlanda che si giocherà martedì a Trieste. L’obiettivo è valorizzare la vocazione turistica del Fvg. “La Nazionale è un’eccellenza del nostro Paese, conosciuta a livello globale. È l’emblema dello sport in Italia – ha commentato Fedriga – Siamo orgogliosi di aver stretto una partnership strategica con la Figc e con gli Azzurri che ci consente di promuovere il territorio del Friuli Venezia Giulia facendolo conoscere su palcoscenici importantissimi e abbinando la nostra regione ai valori positivi dello sport su cui stiamo investendo tantissimo”. Con il brand Io sono Friuli Venezia Giulia “stiamo portando avanti una campagna promozionale su larga scala utilizzando media nazionali e internazionali. La Nazionale – ha precisato Fedriga – è una vetrina di valore assoluto per far conoscere un territorio ricco di bellezze come il nostro”. Fedriga ringraziando Gravina e la famiglia Pozzo, ha ricordato anche un analogo accordo già in essere da tempo con la società friulana. “Lo sport non è solo vincere e ottenere risultati significativi – ha concluso – Lo sport è soprattutto fatica, impegno, pianificazione, la capacità di rialzarsi dopo ogni sconfitta. Valori fondamentali per la costruzione dell’ individuo che in Friuli Venezia Giulia vogliamo con grande convinzione continuare a coltivare”.

