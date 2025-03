Baerbock, ieri è iniziata l’epoca della scelleratezza

agenzia

Ministra Esteri Germania dopo incontro di ieri Trump-Zelensky

BERLINO, 01 MAR – “Ieri sera è iniziata un’epoca della scelleratezza, nella quale dobbiamo difendere l’ordinamento internazionale basato sulle regole e la forza del diritto contro il diritto dei più forti” lo ha detto Annalena Baerbock, ministra degli Esteri della Germania, in una dichiarazione alla stampa oggi a Berlino. “Siamo fermamente al fianco di una libera e sovrana Ucraina, parte di un’Europa libera e democratica. È completamente fuori discussione chi sia l’aggressore e chi la vittima. Tre anni fa Putin ha attaccato senza alcuna ragione l’Ucraina, violando il diritto internazionale. Voglio dire con molta chiarezza anche all’altra parte dell’Atlantico: non possiamo essere indifferenti a ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Nessuno si augura più degli Ucraini la pace. Gli sforzi degli Stati Uniti sono importanti. Ma la pace deve essere giusta e non solo una pausa fino alla prossima aggressione della Russia. Non possiamo accettare il capovolgimento tra aggressore e vittima “.

