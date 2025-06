Baerbock nuova presidente dell’assemblea generale dell’Onu

agenzia

L'ex ministra eletta con 167 voti

NEW YORK, 02 GIU – L’ex ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock e’ stata eletta presidente dell’80esima sessione dell’Assemblea Generale Onu. Baerbock, che ha ottenuto 167 voti, e’ solo la quinta donna a ricoprire il ruolo di presidente dell’organo che comprende tutti i 193 Stati membri, eletto annualmente a rotazione tra i gruppi regionali. “Se eletta, servirò tutti i membri, grandi e piccoli. Come mediatrice onesta. Come unificatrice. Con orecchio e la porta aperta”, ha detto presentando le sue priorita’ durante un dialogo informale prima del voto. Baerbock, 44 anni, e’ stata ministra degli Esteri tedesca dal 2021 al 2025.

