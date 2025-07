Balena nel porto di Sydney, disagi per traghetti e imbarcazioni

agenzia

Il cetaceo si è allontanato dalla sua abituale rotta migratoria

ROMA, 16 LUG – “Problemi di navigazione” oggi per i traghetti e le imbarcazioni nel porto di Sydney a causa di una megattera “curiosa” che si è allontanata dalla sua abituale rotta migratoria: lo riporta il Guardian, che pubblica un video del cetaceo mentre nuota indisturbato nel centro del porto australiano. Un giovane esemplare di questo mammifero è stato avvistato dai pendolari di un servizio di traghetti portuali vicino a Fort Denison verso le 8:00 del mattino. Ha nuotato fino a Circular Quay – il terminal centrale dei traghetti di Sydney – prima di spostarsi a est verso Garden Island, poi verso Watsons Bay e a nord verso Balmoral Bay. Nel tardo pomeriggio la megattera ha fatto di nuovo un giro verso ovest prima di tornare a Rose Bay, nella parte orientale di Sydney. “Non capita tutti i giorni che una balena faccia una deviazione e si fermi a Watsons Bay”, ha commentato l’esperta di balene Vanessa Pirotta da un’imbarcazione della New South Wales Maritime che seguiva il cetaceo. “La NSW Maritime e la NSW National Parks and Wildlife stanno letteralmente scortando un mammifero delle dimensioni di uno scuolabus fuori dal porto”, ha aggiunto: “Ci stiamo assicurando che abbia spazio e che venga scortata fuori dal porto, perché questa è molto curiosa”. Il servizio statale Transport for NSW ha dichiarato che la balena ha causato ritardi minimi intorno alle 9:00. Nessu disagio ai traghetti nel pomeriggio, ma il servizio ha sottolineato che stava “tenendo d’occhio” i movimenti della balena.

