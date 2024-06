Ballottaggi, riaperti i seggi. Si vota fino alle 15. Affluenza in calo

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Riaperti alle 7,00 di questa mattina in 105 comuni italiani, i seggi per il ballottaggio delle elezioni comunali. Si vota, tra gli altri, a Firenze, Bari e Perugia, Campobasso, Potenza, Lecce e Caltanissetta. In tutto sono 14 i capoluoghi chiamati a scegliere il sindaco. Oggi i seggi resteranno aperti fino alle 15 quando partirá subito lo spoglio delle schede. Netto calo dell’affluenza nel primo giorno di voto per i ballottaggi. Alle 23 aveva votato il 37,00 % degli aventi diritto, in calo rispetto al primo turno di circa 16 punti. (ITALPRESS). Foto: Agenzia Fotogramma trl/red 24-Giu-24 08:22

