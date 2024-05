Balneari: Bonelli, ‘pdl su spiagge beni comuni dello Stato’

agenzia

Roma, 29 mag. “Come Alleanza Verdi Sinistra presentiamo la legge che dichiara le spiagge italiane beni comuni inalienabili dello Stato. Ci troviamo di fronte a atti di profonda iniquità sociale. Qui alle nostre spalle c’è il Twiga, uno stabilimento balneare che paga 21mila euro l’anno ma fattura 8 milioni di euro”. Così il deputato di AVS e portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, a Forte dei Marmi durante un’iniziativa di presentazione e raccolta firme per la nuova proposta di legge di Avs sulle spiagge libere.