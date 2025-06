Balneari: Bonelli, ‘Salvini svende spiagge mentre governo chiede sacrifici a italiani’

agenzia

Roma, 22 giu. “Il super-sconto regalo di Salvini con i soldi degli italiani ai balneari: 62 % di sconto sui canoni demaniali, già scandalosamente bassi.Mentre Giorgetti chiede sacrifici agli italiani, decidendo tagli in settori fondamentali come trasporti, scuola, servizi sociali e sanità e prevedendo un aumento di soli dieci centesimi al giorno alle pensioni minime, Salvini fa un super-regalo agli imprenditori balneari – da Santanchè al Papeete – riducendo il canone di concessione demaniale di oltre il 60 %”. Così Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.