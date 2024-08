Balneari: De Pascale, ‘fare evidenze con criteri seri’

agenzia

RIMINI, 08 AGO – “Le evidenze vanno fatte con criteri seri, con criteri oggettivi, con indennizzi per chi subisce un danno, con la selezione del merito, con criteri ambientali forti. Però serve una legge”, ha detto il sindaco di Ravenna e candidato del centrosinistra alla presidenza dell’Emilia-Romagna Michele De Pascale a margine di una conferenza stampa. “Il governo – ha aggiunto – si deve assumere responsabilità di fare una legge. Quella che aveva fatto Draghi aveva dei limiti. Se il governo lo vuole fare meglio, la faccia meglio, ma si assuma le sue responsabilità e lo faccia”. “Sono molto contento – ha sottolineato il sindaco romagnolo – delle parole che sto sentendo anche dagli imprenditori balneari, perché dopo anni e anni e anni e anni di presa in giro da parte del governo attuale e degli esponenti della destra che sistematicamente hanno sempre raccontato ai balneari che era possibile fare tutto quello che si voleva e che avrebbero, governando, risolto il problema, ora siamo davanti a una vera catastrofe”. Questo perchè, “se non si scrivono regole chiare, e quindi si procede senza regole – ha chiosato De Pascale -, si rischia di disperdere un patrimonio enorme di competenze, di know-how e anche un’identità della Riviera romagnola”.

