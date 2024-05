agenzia

Roma, 2 mag. “Stiamo facendo quello che nessuno ha mai fatto, cioè una mappatura che ti dà l’idea che in Italia quella risorsa, la risorsa spiaggia, non è così scarsa come invece viene dipinta”. Queste le parole di Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia, ad Agorà Rai Tre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA