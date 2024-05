Balneari: domani Bonelli e Fratoianni davanti al Twiga con pdl su spiagge libere

agenzia

Roma, 28 mag.Domani, alle ore 12, davanti allo stabilimento balneare Twiga, a Forte dei Marmi, si terrà la “Presa della Spiaggia”, un’iniziativa di presentazione e raccolta firme per la nuova proposta di legge sulle spiagge libere targata Avs. L’evento vedrà la partecipazione di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che illustreranno i dettagli della proposta di legge volta a garantire maggiore accessibilità e tutela delle spiagge libere, un bene comune prezioso per tutti i cittadini. La proposta di legge di AVS, si legge in una nota, intende promuovere la protezione ambientale delle nostre coste, contrastare la privatizzazione indiscriminata e garantire che una parte significativa delle spiagge rimanga accessibile a tutti.

