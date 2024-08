Balneari: Faraone, ‘governo ha perso due anni per fare solo figuracce’

agenzia

Roma, 3 ago. “Avevano assicurato che quando sarebbero arrivati al governo i balneari sarebbero stati garantiti, altro che Europa. In barba al buonsenso, in barba alle direttive, alla concorrenza, alle riforme previste col Pnrr. In barba a tutto sarebbero arrivati i ‘bomba’ e avrebbero sistemato tutto, non c’era da preoccuparsi. E invece per due anni al governo non hanno fatto altro che sbattere la testa contro al muro, ripetutamente, insistentemente”. Lo scrive su twitter Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.