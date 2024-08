agenzia

Roma, 7 ago. “C’è un confronto in atto sul parere predisposto dalla Commissione europea. Un confronto che va avanti con le sue complessità”. Così il ministro per gli Affari europei, per il Sud e il Pnrr, Raffaele Fitto, in conferenza stampa a Palazzo Chigi risponde a chi gli chiede della preannunciata protesta dei balneari, in programma venerdì.

