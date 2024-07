Balneari: P. De Luca e Gnassi (Pd), ‘caos nel settore per immobilismo governo’

agenzia

Roma, 11 lug. “L’inerzia e l’incapacità del Governo e della maggioranza hanno messo il comparto balneare, colonna del turismo italiano, in una situazione mai vissuta da operatori e comuni italiani e dall’intero paese: il non affrontare la direttiva Bolkestein sulle concessioni ha creato ormai il caos totale dal punto di vista giuridico e lasciato senza alcuna certezza e prospettiva il futuro delle spiagge e delle coste italiane. Decidere di non decidere non risolve nessun problema, si ripercuote in negativo sui comuni che lasciati soli non possono che provare ad interpretare autonomamente il caos normativo”. Così Piero De Luca, capogruppo Pd Commissione Politiche Ue, e Andrea Gnassi Commissione attività produttive ex sindaco di Rimini.

“Da un lato non si possono programmare piani dì riqualificazione; dall’altro senza una disciplina quadro che definisca i criteri per le procedure di evidenza pubblica il rischio è che persino gli investimenti fatti dalle imprese per poter garantire servizi e funzioni non vengano considerati, come dimostra l’ultima sentenza della Corte di giustizia. Il governo intervenga subito considerando i molteplici aspetti che riguardano le coste, i comuni e le imprese. Lo stiamo chiedendo da tempo. Ci vuole serietà”.