Balneari: Paglia (Si), ‘nodi al pettine, ora subito gare’

agenzia

Roma, 9 ago. “Sulle spiagge italiane la destra sbaglia da sempre. Ha illuso per anni le imprese balneari che fosse possibile rinviare le gare sine die, traendone forse un vantaggio elettorale, ma contribuendo certamente a rendere sempre più difficile una soluzione che sia in linea con la normativa europea, ma senza penalizzare gli investimenti e le aspettative degli operatori. Ora che i nodi arrivano al pettine, continua a rinviare qualsiasi decisione, a causa delle proprie divisioni interne e di una generale incapacità di disegnare una prospettiva”. Lo afferma il responsabile economico di Sinistra Italiana Giovanni Paglia.