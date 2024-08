Balneari: Paita (Iv), ‘governo prende in giro le imprese’

agenzia

Roma, 28 ago. “Anche quei comuni che vorrebbero mettere a gara le concessioni balneari si scontrano con le incertezze burocratiche. È semplicemente assurdo che non le amministrazioni liguri non sappiamo in che modo fare le gare, come denuncia il Secolo XIX. Il governo ha preso in giro le imprese italiane lasciandole nella più assoluta incertezza”. Lo afferma la senatrice di Italia viva Raffaella Paita, coordinatrice nazionale del partito.