Salgono anche i ricavi con l'investment banking

NEW YORK, 16 LUG – Morgan Stanley chiude il secondo trimestre con un utile in aumento del 41% a 3,08 miliardi di dollari e ricavi in crescita del 12% a 15 miliardi. I ricavi della divisione investment banking e di quella di wealth management sono saliti rispettivamente del 51% e del 2% rispettivamente a 1,62 e 6,79 miliardi.

