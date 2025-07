Bambina di 11 anni muore a Palermo, aperta inchiesta

agenzia

Aveva vestiti zuppi benzina e segni violenza,si esclude omicidio

PALERMO, 27 LUG – La Procura dei minori ha aperto una indagine, condotta dalla polizia, sulla morte di una bambina di 11 anni. I familiari l’hanno portata all’ospedale Buccheri La Ferla: aveva i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo. Non è ancora chiaro se sia arrivata già senza vita o se sia morta al nosocomio. I magistrati hanno disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. Sono stati sentiti i genitori. La famiglia abita in una zona semi periferica di Palermo. Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte della bimba di 11 anni. Ma allo stato sembra esclusa l’ipotesi dell’omicidio, tanto che la Procura ha aperto un fascicolo di atti non costituenti reato.

