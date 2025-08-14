Bambini malati da Gaza arrivati all’aeroporto di Linate

agenzia

Ministro Tajani, 31 piccoli pazienti tra Roma, Milano e Pisa

MILANO, 14 AGO – E’ arrivato all’aeroporto militare di Milano Linate, verso l’una della scorsa notte, il volo speciale dell’Aeronautica Militare, un C-130, con a bordo un gruppo di undici bambini palestinesi evacuati dalla Striscia di Gaza che saranno curati in Italia. “Con profonda emozione stanotte ho accolto un altro gruppo di bambini palestinesi evacuati dalla Striscia che saranno curati nel nostro Paese. Sono arrivati complessivamente tre voli speciali, tra Roma, Milano e Pisa che hanno portato in Italia 31 piccoli pazienti e i loro familiari, per un totale di quasi 120 persone. Si tratta della più grande operazione sanitaria condotta finora dall’Italia, esattamente la 14ma evacuazione sanitaria da gennaio 2024 per assistere la popolazione civile palestinese”: lo ha scritto sul suo account su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Degli 11 bambini atterrati a Linate, sei sono stati ricoverati negli ospedali di Padova e Verona, mentre sei in Lombardia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA