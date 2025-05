Banca 360 Fvg, impennata dell’utile nel 2024, +50%

agenzia

Miglior performance. Occhialini,consolidati obiettivi strategici

TRIESTE, 17 MAG – Utile per 40 milioni di euro con una impennata di crescita del 50 per cento. E’ il dato più significativo del bilancio 2024 di Banca 360 FVG che conta oltre 105,7 mila clienti (2.931 in più su dicembre 2023 pari a +2,85%), titolari di 89,7 mila conti correnti e depositi a risparmio. La raccolta della banca si è attestata a 4,38 miliardi di euro con una crescita di oltre 393 milioni (+9,86%); gli impieghi per la clientela sono ammontati a circa 2,31 miliardi con una crescita di oltre 111 milioni. Le masse intermediate sono state 6,69 miliardi di euro (+8,15%); gli impieghi sono cresciuti del 5,05%; l’utile dell’operatività corrente al netto delle imposte a fine 2024 si è attestato a 34,36 milioni di euro (+48,5%). “I risultati del secondo bilancio, chiuso al 31 dicembre 2024, sono ottimi e ci indicano che il percorso avviato nel 2023 con la fusione sta proseguendo nella direzione giusta. Nello specifico, i 40 milioni di utile rappresentano la migliore performance nella storia ultrasecolare delle BCC che hanno fondato Banca 360 FVG”. Così il presidente dell’istituto, Luca Occhialini annuncia i dati di bilancio. Per il quale “i tre obiettivi strategici che ci eravamo posti si stanno ampiamente consolidando. Il primo, e forse più importante in termini di urgenza, è il riconoscimento e identificazione del marchio – ha precisato – Da sottolineare anche la valenza del bilancio di mutualità e i ritorni al territorio, nelle loro diverse espressioni, con la crescita delle retrocessioni sia economiche che sociali alle nostre comunità”.

