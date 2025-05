Bancarotta Ares, pm accusa attrice Grimaldi falsa testimonianza

agenzia

Su quanto detto in udienza, chiesta trasmissione atti a Perugia

ROMA, 12 MAG – Il pm di Roma, Carlo Villani, ha chiesto la trasmissione degli atti a Perugia dell’audizione in aula dell’attrice Eva Grimaldi sentita come testimone nel processo a carico del produttore tv Alberto Tarallo accusato di bancarotta della società Ares Film. Il rappresentante dell’accusa contesta all’attrice i reati di falsa testimonianza e calunnia per avere sconfessato in aula quanto da lei dichiarato nel corso delle indagini. Grimaldi avrebbe sostanzialmente negato quanto verbalizzato in quella occasione e in particolare sul ruolo di Tarallo all’interno della società. Tarallo è sotto processo per il crac della società che ha realizzato decine di fiction per il piccolo schermo. Il produttore è già a giudizio, per l’accusa di falso, in relazione al testamento del suo compagno Teodosio Losito, morto suicida nel gennaio del 2019. Nel corso dell’udienza sono stati ascoltati, tra gli altri, gli attori Giuliana De Sio e Gabriel Garko. “Con Tarallo ho fatto circa 8 fiction – ha detto De Sio -. Per le questioni artistiche parlavo con lui, per quanto riguarda i contratti non ne so nulla perché se occupava il mio agente. Con Losito non avevo rapporti, l’ho visto pochissime volte”. Per Garko “le decisioni sulla produzione dei film erano prese da Tarallo. Il rapporto tra lui e Losito era a volte conflittuale e a tratti Teodosio si sentiva messo da parte”.

