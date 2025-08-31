Banche: Barelli, ‘dialogo ma no a contributi forzosi e tasse’

agenzia

Roma, 31 ago. “Forza Italia è d’accordo con la presidente Giorgia Meloni sulla riacquisita credibilità internazionale, anche riguardo al nostro sistema economico oggi ai massimi livelli. Il nostro partito ritiene, tuttavia, che tale credibilità è dovuta al fatto che il nostro sistema finanziario e bancario è considerato solido per gli investitori e i mercati internazionali. Per questo, riteniamo positivo dialogare con il sistema bancario e finanziario al fine di individuare forme condivise di sostegno all’economia nazionale. Ma non saremo mai d’accordo ad imporre, oggi per ieri, forzosi contributi e tasse che apparirebbero come gabelle a discredito alla credibilità oggi riacquisita”. Lo ribadisce ad Affaritaliani.it il capogruppo di Fi alla Camera, Paolo Barelli.

