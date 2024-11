Banche: Barelli (Fi), ‘è Bce a vigilare su grandi manovre bancarie italiane’

agenzia

Roma, 26 nov. “Negli ultimi vent’anni il nostro sistema bancario è passato dall’essere considerato “con i piedi d’argilla” a protagonista sul mercato europeo, superando molti competitor. Questo è un segnale positivo in un mercato libero e aperto pertanto i recenti movimenti non devono sorprendere eccessivamente. Infatti negli ultimi tempi abbiamo assistito a operazioni di grande dinamismo: Bpm sta scalando la Sgr Anima, un importante gestore di fondi e servizi finanziari con quote significative nel sistema bancario. Inoltre, Bpm, insieme a Luxottica e al gruppo Caltagirone, è coinvolta nell’acquisto di una quota del Monte dei Paschi di Siena direttamente dal Mef”. Così Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, ai microfoni di Radio Anch’io.