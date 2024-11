Banche: Barelli, ‘unità sistema bancario obiettivo da completare’

agenzia

Roma, 28 nov. “Noi non esprimiamo opinioni a favore o contro chicchessia. Le norme del mercato sono scritte: ci sono degli organi di controllo che devono vigilare che siano rispettate e vorremmo che la politica ne stia fuori. In ambito bancario-finanziario tocca alla Banca centrale europea, pur con l’ausilio delle banche centrali nazionali”. Così Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, in un’intervista a La Stampa.