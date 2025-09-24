Banche: Casasco, ‘bene Meloni, metodo dialogo è linea Fi’

agenzia

Roma, 24 set.-“Apprezziamo le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni che coincidono con quelle del segretario e vicepremier Antoni Tajani e di Forza Italia. Il sistema del credito rappresenta un sistema integrato fondamentale con le imprese e le famiglie, per la crescita economica e sociale del Paese”. Così in una nota Maurizio Casasco, deputato e responsabile del dipartimento Economia di Forza Italia.

“Forza Italia ha sempre ritenuto il concetto di extraprofitti inaccettabile per ogni realtà imprenditoriale e che il rapporto con le banche deve essere sempre costruttivo e improntato al dialogo. Le dichiarazioni del presidente del Consiglio – prosegue – sono dunque molto importanti e responsabili, poiché riguardano anche l’equilibrio del sistema borsistico, dove quasi il 60 per cento è rappresentato dalla realtà creditizia e le stesse dichiarazioni possono incidere su tutto il sistema azionario”.