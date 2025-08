Banche: Conte, ‘riparte teatrino governo su extraprofitti, risparmiatecelo’**

agenzia

Roma, 5 ago. “E’ partito il teatrino sugli extraprofitti delle banche”, stiamo parlando di “utili per 112 miliardi. Il governo vuol far vedere che vuole tassare questi utili: Salvini ripropone il tema, Meloni si fa vedere disponibile e invece Tajani va nel panico perché gli arriva una telefonata… E’ un governo totalmente piegato ai poteri forti. Almeno risparmiateci il teatrino”. Lo dice Giuseppe Conte in diretta social.

