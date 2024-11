Banche: interrogazione Pd su Unicredit-Bpm, ‘governo attiverà golden power?’

agenzia

Roma, 26 nov. Sulla vicenda dell’offerta di UniCredit a Bpm il Pd del Senato ha depositato oggi una interrogazione alla Presidente del Consiglio e al Ministro dell’Economia.

L’interrogazione, che vede come primi firmatari Antonio Misiani, responsabile economico del Pd e Cristina Tajani, capogruppo dem in commissione Finanze a Palazzo Madama, dopo aver ripercorso quanto avvenuto in queste ore, chiede ‘di sapere se il Governo sia stato tempestivamente informato, e in che tempi e con quali modalità, da parte di Unicredit dell’iniziativa di offerta pubblica di scambio volontaria su Banco Bpm; se, alla luce dei fatti esposti il Governo intenda attivare la golden power su Banco BPM e sulla base di quali presupposti; quali iniziative intenda adottare il Governo al fine di tutelare e garantire in maniera efficace il pluralismo, la concorrenza e il buon funzionamento del mercato bancario italiano e i livelli occupazionali del settore e degli istituti coinvolti’.

