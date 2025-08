Banche: Patto per il Nord, ‘sovrattassa è soluzione bolscevica’

agenzia

Roma, 3 ago. “La soluzione bolscevica della ‘Salvini Premier’ di sovrattassare le banche italiane, facendole così perdere in competitività nei confronti degli Istituti di credito di altri Paesi, con buona pace del golden power e del sovranismo, è uno strumento sbagliato perché quei soldi finirebbero direttamente nella casse dello Stato centrale che potrebbe continuare a sprecarli come già fa benissimo adesso. Se c’è da chiedere uno sforzo in più al sistema bancario, è quello di allentare i cordoni della borsa per finanziare di più e meglio le piccole e medie imprese dei territori e le famiglie per rilanciare crescita economia e consumi. Più soldi vanno allo Stato e più cittadini e imprese dipendono dallo Stato: è una concezione illiberale che noi respingiamo”. Lo afferma Patto per il Nord in una nota.

