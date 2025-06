Banche: procura Milano interloquisce con Consob su indagine risiko

agenzia

Milano, 18 giu. La Procura di Milano sta interloquendo con la Consob sulla questione relativa al risiko bancario. L’indagine dei pm Roberto Pellicano, Giovanni Polizzi e Luca Gaglio, è nata dalla querela per diffamazione presentata da Mediobanca nel gennaio scorso, quindi l’inchiesta ha portato a ricostruire i rapporti tra i principali gruppi bancari e in particolare sull’acquisizione del 15% di azioni Mps tramite Banca Akros. Un’operazione del novembre scorso su cui la Procura mira a far luce, guardando al rispetto delle regole del Testo unico bancario e non solo. Piazzetta Cuccia, oltre a essersi rivolta alla Procura, si è rivolta alle principali autorità di vigilanza per un’operazione su cui occorre fare approfondimenti per eventuali anomalie.

