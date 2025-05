Banco Bpm, attesa per ricorso su Ops Unicredit, legali al lavoro

agenzia

Martedì il consiglio di amministrazione in calendario a Verona

MILANO, 24 MAG – Sono al lavoro anche nel fine-settimana i legali di Banco Bpm per mettere a punto l’atteso ricorso al Tar del Lazio sul rinvio di 30 giorni concesso dalla Consob per l’offerta pubblica di scambio di Unicredit. Secondo quanto si apprende, l’iniziativa legale di Banco Bpm potrebbe giungere anche prima del consiglio di amministrazione convocato da tempo a Verona per il prossimo martedì 27 maggio. Unicredit ha ottenuto dalla Consob lo scorso 21 maggio il congelamento di un mese sull’offerta lanciata nei confronti di Banco Bpm per le incertezze dovute alla ‘golden power’ applicata dal governo, a cui ha chiesto la riapertura del procedimento con istanza di autotutela. Nell’accogliere la richiesta di Unicredit la Consob ha evidenziato la “situazione di incertezza” che si è creata a seguito dell’istanza di autotutela presentata a Palazzo Chigi, che “non consente, allo stato, ai destinatari, di pervenire a un fondato giudizio sull’offerta”. Secondo Banco Bpm invece il rinvio della Consob è un provvedimento “abnorme” e di “assoluta gravità” perché “non tiene in alcun conto degli interessi della banca, del mercato e degli azionisti”. In particolare l’estensione di 30 giorni si somma a un periodo di adesione “fissato nel massimo possibile previsto dalla legge” e “significativamente più lungo rispetto a operazioni comparabili”. Soprattutto, il provvedimento della Consob “aggrava ulteriormente la limitazione operativa e strategica in cui si trova la banca per effetto della ‘passivity rule’ sin dal mese di novembre, a danno di tutti i propri stakeholder”.

