Banda responsabile di 103 truffe agli anziani, 22 arresti

agenzia

Operazione polizia.Misure per altri 55,perquisizioni in Campania

ROMA, 09 APR – Smantellata dalla polizia di Stato una vasta rete criminale gravemente indiziata della commissione di 103 truffe ai danni di anziani in tutta Italia . Decapitata la struttura gerarchica dell’organizzazione, sono 22 le persone arrestate per complessive 77 misure cautelari eseguite. Per 55 degli indagati applicati congiuntamente l’obbligo di dimora nel Comune di Napoli e di presentazione alla polizia giudiziaria, sono in corso perquisizioni a Napoli e Caserta. Si tratta dell’esito di mesi di intense indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Genova e coordinate dalla Procura della Repubblica di Genova. Circa 300 gli agenti impegnati nell’operazione

