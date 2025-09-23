Bandiera Palestina su facciata Municipio di Napoli

agenzia

Voluta da sindaco Manfredi su richiesta consiglieri comunali

NAPOLI, 23 SET – Una bandiera della Palestina è esposta da questa mattina sulla facciata di Palazzo San Giacomo, sede storica del Comune di Napoli. L’iniziativa è stata voluta dal sindaco Gaetano Manfredi su richiesta dei consiglieri comunali. Il sindaco ha inoltre raccolto l’appello a sostegno del popolo palestinese degli intellettuali napoletani, alcuni dei quali hanno partecipato al corteo di lunedì in occasione dello sciopero per Gaza.

