Bank of England taglia i tassi di interesse al 4%

agenzia

Riduzione di un quarto di punto per stimolare la crescita debole

LONDRA, 07 AGO – La Bank of England (BoE) ha annunciato, come da attese, un taglio dei tassi d’interesse britannici di un quarto di punto al 4% malgrado i dati sull’inflazione in aumento. La decisione è stata presa allo scopo di stimolare la crescita economica debole del Regno Unito, che ha subito una battuta d’arresto a maggio (-0,1%).

