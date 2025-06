Bankitalia, crolla produzione auto in Basilicata, -63,5% su 2023

agenzia

A Potenza presentato il Report regionale della Banca d'Italia

POTENZA, 10 GIU – Crolla la produzione di autovetture in Basilicata che con un -63,5 per cento rispetto al 2023 incide pesantemente sul rendimento negativo della “stagnante” economia lucana. Lo si è appreso stamani, nella sede di Potenza della Banca d’Italia, durante la presentazione del Report sull’economia in Basilicata, che si è ridotta dello 0,2 per cento, a fronte di un lieve incremento in Italia e nel Mezzogiorno. La contrazione nel settore dell’automotive – in particolare per lo stabilimento Stellantis di Melfi (Potenza) – ha, di conseguenza, generato un altro dato negativo, ossia quello relativo alle esportazioni che hanno subito una contrazione del 42,4 per cento, oltre a quello delle vendite interne ed estere. In particolare il calo è stato verticale, passando dagli oltre 300 mila veicoli prodotti nel 2018 ai poco più di 50 mila del 2024, stessa tendenza decrescente anche per le vendite che nell’anno passato si aggirano intorno alle 40 mila auto vendute. Più in generale, l’economia lucana nel 2024 è “stagnante”, come ha ribadito il direttore della filiale potentina della Banca d’Italia, Gennaro Sansone. Nel settore estrattivo la produzione di petrolio è cresciuta mentre quella di gas si è ridotta, il valore della produzione a prezzi correnti – è scritto nel Report – è diminuito, risentendo in particolare del calo della quotazione del gas.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA