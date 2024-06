Bankitalia: Gori (Pd), ‘diamo retta a Panetta, servono più migranti bene integrati’

agenzia

Roma, 1 giu “Da qui al 2040 mancheranno in Italia 5.4 milioni di lavoratori – scrive il Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta – e questo crollo demografico si tradurrà in un calo del Pil del 13%. Ovvero, saremo in meno e saremo più poveri”. Lo scrive sui social Giorgio Gori, del Pd.

“Ora il 2040 è tra 16 anni, per cui non rispondete che bisogna incentivare la natalità. Certo che bisogna incentivare la natalità, ma non basta. Servono più migranti, urgentemente, più di quanti ne preveda l’Istat, e serve che siano bene integrati. Non lo dico io, lo dice Panetta, proviamo a dargli retta?”, aggiunge Gori.

