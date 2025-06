Bankitalia, meno banconote prodotte, più falsi scoperti

agenzia

Nel 2024 tagli da 20 e 50 restano i più contraffattti

ROMA, 02 GIU – Meno banconote prodotte dalla Banca d’Italia nel 2024 e più biglietti falsi scoperti, con i tagli da 20 e 50 euro che restano quelli più contraffatti. Scorrendo la relazione annuale dell’istituto centrale emerge come lo scorso anno la produzione delle banche centrali dell’area euro sia scesa a 4 miliardi di banconote (-6,3%) nella decina di stabilimenti del Continente. La produzione assegnata alla Banca d’Italia, che le realizza nell’impianto della via Tuscolana a Roma, si è fermata a 687 milioni (-26%),il 19% del totale dell’area. Le banconote in euro riconosciute false sono aumentate a 121.111 rispetto alle 104.669 del 2023.

