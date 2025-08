Bankitalia, nuovo impianto fotovoltaico al centro Menichella

agenzia

Pannelli sui parcheggi, avanti con piano in tutta Italia

ROMA, 04 AGO – La Banca d’Italia va avanti con il piano di posa di pannelli fotovoltaici nei suoi edifici per abbattere i consumi e, da oggi, entra in funzione quello sui tetti del parcheggio del Centro Donato Menichella a Frascati, vicino Roma, dove ha sede anche l’energivoro centro elaborazione dati. Si tratta, sottolinea l’istituto centrale, dell’impianto di maggiore potenza sin qui realizzato dalla Banca, in grado di produrre 320 MWh/anno di energia elettrica, pari a circa l’1,75% del fabbisogno elettrico del Centro . Alle tariffe del 2024, beneficeremo di un risparmio di circa 70mila euro l’anno sulla bolletta energetica, oltre Iva. L’impianto è allacciato alla rete elettrica nazionale in alta tensione gestita da Terna. Pannelli sono stati già installati nello stabilimento di produzione delle banconote e nelle filiali di Catania, di Sassari e di Catanzaro, Sono già previsti altri interventi presso le alcune filiali (Milano, Arezzo e Potenza, Reggio Calabria, Foggia, Forlì). Sempre nel Centro Menichella, nel breve-medio termine, è previsto un ulteriore impianto fotovoltaico sulla copertura di uno degli edifici che avrà una capacità produttiva di 290 MWh/anno; tale impianto, secondo l’attuale pianificazione, sarà disponibile nella primavera 2027.

