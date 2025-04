Bankitalia, per le imprese italiane conseguenze dazi mitigate

agenzia

'Per il posizionamento qualitativo e la buona profittabilità'

ROMA, 11 APR – “La composizione settoriale, il posizionamento qualitativo e il buon livello di profittabilità delle imprese italiane operanti sul mercato statunitense potrebbero mitigare le conseguenze del calo della domanda da parte degli Stati Uniti, quantomeno nel breve periodo”: lo scrive la Banca d’Italia nel bollettino economico nel quale indica che l’export verso gli Usa, in modo diretto e indiretto, vale l’8,1 per cento del valore aggiunto della manifattura italiana e circa l’1,2 per cento del Pil e che, certamente, “in prospettiva le esportazioni risentiranno degli effetti dell’incremento dei dazi”

