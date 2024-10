Bankitalia rialza Pil 2025-26 con calo tassi, misure governo

agenzia

Pil salirà nel biennio cumulativamente del 2%

ROMA, 11 OTT – Il calo dei tassi e le misure espansive programmate dal governo nel Psb, inducono la Banca d’Italia a ritoccare al rialzo le stime sulla crescita economica per gli anni 2025-2026, dove il Pil salirebbe cumulativamente di oltre il 2%. E’ quanto si legge nel bollettino economico dell’istituto centrale. Si tratta di una previsione sostanzialmente identica a quella del governo. Per quanto riguarda il 2024, sul quale pesa la revisione operata dall’Istat dello 0,2, la Banca d’Italia mantiene la stima, già diffusa nei giorni scorsi, di una crescita dello 0,6% che sale a 0,8% escludendo la correzione per le giornate lavorative.

