Bannon critica invio armi a Kiev, ‘è una guerra europea’

agenzia

'Se ne occupino loro'. I mal di pancia del movimento Maga

ROMA, 15 LUG – Steve Bannon, ex stratega di Trump, dà voce ai mal di pancia del movimento Maga e nel suo podcast War Room critica la decisione di Donald Trump di vendere armi alla Nato per darle a Kiev: “L’Ucraina sta diventando davvero pericolosa. È una guerra europea. Lasciamo che se ne occupi l’Europa”, afferma Bannon, come riporta Bbc. “Hanno le risorse. Hanno la manodopera. Stiamo per armare persone su cui non abbiamo letteralmente alcun controllo”, aggiunge l’ex consigliere riferendosi all’Ucraina. “Questa è una guerra vecchio stile, logorante, nelle terre insanguinate d’Europa, e ci stanno trascinando dentro”, conclude Bannon.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA