Bannon, ‘soldi e influenza Musk armi per un’Europa populista’

agenzia

'Non c'è un governo di centrosinistra in grado di resistere'

WASHINGTON, 08 GEN – “Il denaro e l’informazione sono le due armi nucleari tattiche della politica moderna, e Musk può schierarle entrambe su una scala senza precedenti”: lo afferma Steve Bannon, guru della destra Usa e alleato di Donald Trump, in un’intervista a Bloomberg. “Musk – ha proseguito – ha appena speso un quarto di miliardo di dollari per eleggere Trump. Se mettesse in tutta Europa la stessa quantità di denaro che ha messo dietro Trump, trasformerebbe ogni nazione in un’agenda populista. Non c’è un governo di centrosinistra in Europa che sarà in grado di resistere a quell’assalto”.

