Baps, utile netto 2024 sale a 51,1 milioni

agenzia

'Miglior risultato di sempre', calano gli Npl

ROMA, 05 MAR – Banca Agricola Popolare di Sicilia chiude il 2024 con un utile netto core di 42,4 milioni di euro (+8,8%) che sale a 51,1 milioni se si considerano gli effetti straordinari dell’operazione di fusione per incorporazione di Bpsa. Per il presidente del cda Arturo Schininà “aver conseguito il miglior risultato core degli ultimi vent’anni e il miglior risultato reported della nostra storia non è solo un successo economico, ma la dimostrazione concreta di una banca solida, responsabile e vicina alle esigenze delle comunità”. Il margine di intermediazione core, è stato pari a 191,6 milioni (stabile). Le commissioni nette sono risultate in crescita, pari a 53,4 milioni (+7,7%). risparmio gestito in crescita del 30,2%, oltre la soglia di 1,3 miliardi. La banca segnala il “sostegno a famiglie e imprese con 515 milioni di nuove erogazioni. In ulteriore calo i crediti deteriorati con un npl ratio netto a 1,7%. Per l’ad Saverio Continella “Ora entriamo in una nuova fase, guidati dal Piano di Impresa “Futura”, la strategia con cui affronteremo le sfide dei prossimi anni. Il nostro obiettivo è fare di BAPS non solo una banca eccellente, ma la migliore banca possibile per la Sicilia, capace di trainare sviluppo, investimenti e opportunità”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA