Barbaro: “Accendere riflettori su disturbi alimentari”

Roma, 12 mar. L’iniziativa di oggi al Consiglio regionale del Lazio “va in una direzione ben precisa che è quella dell’educazione alimentare da un lato e dall’altro della lotta alla sedentarietà. Tutti elementi che si sposano tra di loro e che debbono metterci nelle condizioni come istituzioni di fare il possibile per veicolare al massimo […]

Di Redazione | 12 Marzo 2025