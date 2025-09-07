Barbera, ‘accordo nella giuria, un verdetto tra cinema e realtà’

agenzia

"Rinnovo nel 2026? Priorità è mantenere livello di quest'anno"

LIDO DI VENEZIA, 07 SET – Il verdetto della giuria? “Lo trovo corretto: da una parte si è privilegiato l’aspetto cinematografico e dall’altro lo zeitgeist, lo spirito del tempo, la questione Gaza. La giuria ha discusso a lungo, in grande accordo”. Lo dice Alberto Barbera all’ANSA all’indomani della finale dell’82/a Mostra di Venezia, che ha premiato con il Leone d’oro ‘Father Mother Sister Brother’ di Jim Jarmush e con il Leone d’argento ‘The Voice of Hind Rajab’ di Kaouther Ben Hania.